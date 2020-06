Nicola: “Grandissimo passo in avanti, i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”

Queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Genoa, intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio in rimonta contro il Brescia: “La squadra ha reagito dopo la partita col Parma. Non era facile fare. Tra l’altro, pronti via, dopo due occasioni nostre, abbiamo concesso un doppio vantaggio loro frutto ancora di mancanza ancora delle giuste letture, perchè si è trattato di riprendere dopo tre mesi di stop. Sono contento perchè rispetto alla partita di martedì abbiamo messo un atteggiamento nervoso diverso. Non era facile riprendere due gol a Brescia. I ragazzi se lo stanno meritando. E’ una crescita dal punto di vista mentale, nervoso e tattico a sono contento di aver preso un punto perché ci permette di muovere la classifica. Ho visto un grandissimo passo in avanti. L’atteggiamento di una squadra che si è resa consapevole che dobbiamo assolutamente salvarci e che ha buttato il cuore oltre l’ostacolo”.

Foto: Twitter ufficiale Genoa