Nicola: “Giochiamo in funzione dell’avversario. Gaetano? Non è mai stato in discussione”

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’importante sfida contro l’Udinese. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Noi giochiamo in funzione dell’avversario. Un conto è opporci e un conto è costruire, noi modifichiamo continuamente. Ormai i ragazzi hanno imparato a farlo. C’è solo da migliorare i dettagli, la capacità in cui dobbiamo essere veloci e non frenetici mettendoci tanta intensità perché la partita di oggi è molto tosta. Dovremo essere molto competitivi. E’ facile lavorare se uno sa dove vuole andare a cosa vuole ottenere senza perdere l’entusiasmo. I risultati fanno piacere ma so benissimo che bisogna fare un tot di punti e per farlo abbiamo a disposizione un intero campionato. Alla singola partita dobbiamo dare un’importanza incredibile perché è quello che ti permette di fare qualche passo in avanti”.

Il tecnico parla poi di Gianluca Gaetano, oggi schierato dal 1′: “Gaetano è arrivato che aveva fatto poco o nulla per quelle che erano le nostre richieste. Si è messo sotto, oggi inizia dal primo minuto ma non era in discussione questo. Ci sono momenti in cui uno riesce a dare qualcosa in più subentrando e momenti in cui deve determinare dall’inizio”.

Foto: Instagram Empoli