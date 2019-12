Nicola-Genoa: tutto come previsto. In serata la firma

Davide Nicola e il Genoa: tutto come previsto e raccontato il 24 dicembre e nelle scorse ore. Siamo ormai in prossimità della fumata bianca, l’ex allenatore di Crotone e Udinese è arrivato in città. Già in serata giungerà la firma sul contratto: sei mesi più opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Foto: sito ufficiale Udinese