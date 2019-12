Nicola-Genoa: ecco cosa scrivevamo il 24. Dalla sorprendente pole alla svolta in arrivo

Davide Nicola si avvicina alla panchina del Genoa. Dalla sorprendente pole del 24 dicembre (come vi avevamo anticipato in esclusiva), consolidata in queste ultimissime ore, alla svolta in arrivo. Ricordiamo che Thiago Motta (sempre più verso l’addio) aveva chiesto 4-5 acquisti e l’isolamento del direttore sportivo Marroccu che l’ha sfiduciato, mentre Diego Lopez è in stand-by, Ballardini ha detto no al suo ritorno in rossoblù e Andreazzoli ha il problema di aver perso gran parte dello staff rispetto all’avvio di stagione. Ecco perché le quotazioni di Davide Nicola crescono ora dopo ora: svolta in arrivo, per lui si tratterebbe di un ritorno al Genoa dopo l’avventura da giocatore.

Foto: sito ufficiale Udinese