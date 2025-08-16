Nicola: “Gara da pareggio. Palermo pronto per i suoi obiettivi, noi meno”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Palermo ai calci di rigore.

Queste le sue parole: “La partita era da pareggio schiantato tra due ottime squadre. Loro in più di noi hanno avuto un rigore. Io sono felice della prestazione perché siamo all’inizio, in una fase particolare di completamento. Il Palermo è una squadra forte, ha giocatori da Serie A. Per l’obiettivo che hanno sono pronti, noi un po’ meno. Comunque sia ho visto comunque ottime cose, buoni movimenti in fase di costruzione, in fase difensiva e in attacco”.

Tra poco il Milan in campionato: “Si ma sappiamo bene che per cercare di essere competitivi ci siamo prestabiliti un obiettivo e dobbiamo fare un percorso per raggiungerlo. Nel momento che avremo comitato quello che ci serve continueremo a lavorare. Tenere la categoria non sarà facile ma noi ce la metteremo tutta”.

Quali sono gli aspetti migliori che si porta dietro? “La difesa è ampiamente rinnovata e abbiamo preso giovani interessanti come Mussolini o Terracciano, oltre ad esperti come Baschirotto, Bianchetti o Pezzella. A centrocampo Vandeputte ha fatto una partita di qualità, così come Collocolo. Davanti stiamo cercando di assumere un tipo di atteggiamento propositivo e allo stesso tempo equilibrato e organizzato. Continueremo a lavorare perché sono sicuro che possiamo far bene”.

