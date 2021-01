Nicola: “Felicissimo di allenare questa squadra. Non ho parlato di mercato, vogliamo la salvezza”

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, evidentemente emozionato per il buon esordio sulla panchina granata:

“Sono felicissimo di allenare questa squadra, iniziare con un risultato positivo ci dà coraggio e serenità. E’ stata una bella partita, sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Chiaramente ho visto tante situazioni sulle quali dobbiamo lavorare, ma in appena tre giorni ho chiesto poche cose e le hanno eseguite alla perfezione. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico ho battuto molto sul concetto dell’emotività e dello spirito di gruppo. Eravamo sotto di due gol, ma nella ripresa abbiamo creato otto occasioni nitide e nel finale potevamo addirittura vincerla. L’avevamo preparata bene, in una settimana particolare per tutti. Non ho voluto snaturare la squadra, ora avremo una settimana per crescere.

Mercato? Non ne ho parlato, mi sono concentrato solo sulla partita perchè volevo vedere gli atteggiamenti. C’è voglia di costruire il gruppo, vedere la squadra reagire in questo modo conferma che ci sono qualità non indifferenti. Tutti saranno utili e vogliamo raggiungere fortemente la salvezza: meno parole e più fatti! Domani ragioneremo con la società, ma io riparto da chi ho a disposizione e mi ha regalato una bella serata”.

Foto: sito Torino