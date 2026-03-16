Nicola: “Esonero? Siamo sempre in discussione, ma la salvezza è a tre punti”

16/03/2026 | 23:29:52

Davide Nicola commenta la sconfitta della sua Cremonese con la Fiorentina a DAZN. Queste le sue dichiarazioni: “Ognuno può spiegarla come vuole, io cerco di essere onesto. Lo stadio è normale che possa reagire come crede ma è proprio in questi momenti che si dovrebbe stare più vicino alla squadra. Però è normale che la nostra gente possa manifestare un po’ di nervosismo. La squadra ha dato tutto ciò che poteva dare ma in questo momento c’è un po’ di fragilità. Abbiamo provato a creare le nostre occasioni. Io in questo momento preferisco guardare i pregi dei miei giocatori. La salvezza è a 3 punti. Se giochi con questa fragilità non è facile ma ci credo ancora, cerchiamo una svolta già dalla prossima partita. Io ci credo. E non lo dico perché è uno slogan. Siamo costantemente in discussione, chiaro che se in un periodo non vengono i risultati si cercano delle soluzioni. L’analisi dovrebbe essere un pochino più profonda perché siamo fragili nel prendere gol. Stasera dopo una buona partenza alla prima situazione abbiamo subito gol. Starà a noi valutare come risolvere la situazione ma non lo si fa aggiungendo tristezza o nervosismo, bensì con l’entusiasmo. Secondo me si può conquistare ancora tutto”.

Foto: sito Cremonese