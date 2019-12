Nicola è arrivato al centro sportivo di Pegli: ora l’annuncio Genoa

Davide Nicola inizia l’avventura sulla panchina del Genoa, tutto come previsto e raccontato il 24 dicembre e nelle scorse ore. Nella giornata di ieri l’ex allenatore di Crotone e Udinese è arrivato in città, mentre in serata è arrivata anche la firma sul contratto: sei mesi più opzione di rinnovo in caso di salvezza. E pochi minuti fa, lo stesso Nicola è arrivato nel centro sportivo rossoblù di Pegli, pronto ad iniziare la sua nuova esperienza al Genoa dopo quella da calciatore, in attesa dell’annuncio ufficiale del Grifone.

Foto: sito ufficiale Udinese