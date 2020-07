Nicola: “Domani bisogna vincere, dobbiamo avere il fuoco dentro”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la SPAL, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha così parlato: “E’ una partita che vogliamo vincere perché ci siamo fatti il mazzo e perché avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette partite che dobbiamo affrontare. Abbiamo conquistato punti, abbiamo lavorato. Abbiamo incontrato difficoltà e continuato a lavorare. E’ una partita che dobbiamo vivere col gusto dell’opportunità. Bisogna avere il fuoco dentro, bisogna pensare che noi rappresentiamo qualcuno di importante e bisogna pensare che abbiamo lavorato mesi, e ci siamo fatti il mazzo anche durante lo stop, per poter arrivare a questo punto del campionato. A me piace la serenità, ma piace anche la consapevolezza. Non mi piace perdere tempo con pensieri negativi, perché da quando sono arrivato qui si è conquistato punti. Perchè da quando sono qui la squadra ha dimostrato di avere le risorse per poter centrare l’obiettivo. Se abbiamo dato il 100%, allora dobbiamo il 110% o il 120%. Tutti. E di questo sono sicuro, perché questo abbiamo dimostrato finora. E’ vero che stiamo subendo più reti, cinque in più. E’ vero che c’è magari una situazione legata a delle interpretazioni che non sono ancora convinte in quello che bisogna poter fare come comportamento tattico. Ma è altrettanto vero che noi ci stiamo allenando giocando. Perchè non hai la settimana a disposizione per cui puoi fare determinati allenamenti. Devi recuperare e rigiocare. Quindi la partita diventa allenante. In questo momento molte situazioni non devono essere figlie del pensiero. Dobbiamo pensare meno e fare le cose in maniera convinta come abbiamo fatto soprattutto come prestazione nel secondo tempo col Napoli e, a tratti, nel primo tempo. Avere questo tipo di ardore, aggressività, andando a prendersi qualcosa. Non aspettare gli eventi”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa CFC