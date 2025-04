Nicola: “Contro l’Inter ci servirà una gara di coraggio”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Innanzi tutto faccio i complimenti ai ragazzi della Primavera. Un grande motivo di orgoglio, complimenti a loro, perchè sono bravi ragazzi che si allenano con passione”.

Come può essere possibile far male all’Inter?

“Una squadra con un tecnico che ha fatto un lavoro straordinario. Dovremo cercare di fare una partita di coraggio nella proposta, intelligenza e pulizia tattica. Non sarà facile, ma l’intento è quello”.

Sette diffidati e due partite difficili: che calcoli possono essere fatti?

“Nessun calcolo, Si cercherà di valutare come utilizzare gli elementi, fare le scelte migliori”.

C’è la consapevolezza di poter centrare l’impresa?

“Vogliamo essere all’altezza di una gara che richiede un tasso di qualità altissimo. L’Inter aspira a grandissimi risultati e noi vogliamo fare uno step, cercando di dare fastidio a giocatori che hanno un livello altissimo. Il tutto, però, deve essere accompagnato dall’equilibrio”.

Foto: sito Cagliari