Nicola: “Con l’Atalanta vogliamo fare la nostra partita. Gaetano non ci sarà”

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta.

“Gaetano ha avuto una contusione al ginocchio e non sarà della partita. Valuteremo l’entità la prossima settimana. L’Atalanta? Squadra di grande valore, ma a noi piacciono le sfide, nel calcio l’impegno e l’organizzazione di una partita può regalare delle sorprese. Andremo convinti di quello che vogliamo fare. La Dea ha una rosa con elementi che possono metterti in difficoltà da un momento all’atro. Ti pressa, ti colpisce in contropiede, ha un palleggio di grande qualità. Ha un modo di giocare utilizzando un legame ben preciso intorno all’asse difesa-centrocampo-attacco. Sanno imbucare i mediani e creare superiorità numerica da ambo le parti del campo. Gasperini ha tutto l’interesse nel fare in modo che la partita possa andare dalla sua parte. Anche noi vogliamo portare la partita dalla nostra. Coman è stato bravo a sfruttare il tempo concessogli, ma non ha ancora il giusto minutaggio. Non possiamo rischiare, in virtù di ciò, altri infortuni”.

Foto: Instagram Cagliari