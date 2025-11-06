Nicola: “Con la Juventus abbiamo fatto passi in avanti. Infortuni? Non siamo in emergenza”

06/11/2025 | 16:32:08

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Pisa: “Si tratta di un professionista eccezionale che sa benissimo come gestirsi e dosarsi, è un animale da partita e questa è una grande qualità per un atleta, così come la capacità di attivarsi nei momenti più importanti che è straordinario. Lui sta bene, credo dovesse solo riprendere un certo tipo di allenamenti con la squadra e ad oggi sta rispondendo bene. Per alcuni elementi il giusto step è arrivare alla sosta, ma non siamo in emergenza. Ci stiamo concentrando su ragazzi che stanno dimostrando di avere i requisiti per fare i titolari, per noi è importante avere giocatori che dimostrino alla società e a sé stessi che sono assolutamente competitivi per questo campionato. Sono molto felice per l’impegno che noto da parte loro nel quotidiano e spero si possano esprimere nello stesso modo in cui io li vedo lavorare. Pisa? Gli ultimi risultati contro Lazio, Milan e Torino dimostrano che sono una squadra competitiva del nostro campionato e lotteranno per il nostro obiettivo, per questo ci farebbe piacere trovare una soddisfazione importante per regalarci delle soddisfazioni. Penso che fare passi avanti significhi anche consolidare il livello delle prestazioni e con la Juventus ci siamo riusciti, ci sono partite in cui anche se non arriva il risultato si può portare a casa la prestazione”.

foto sito cremonese