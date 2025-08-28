Nicola: “Con il Sassuolo gara tosta. Non avremo gli spazi di San Siro”

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: “Le voci su Jamie Vardy stanno facendo impazzire tutti i cremonesi? A me non interessa, penso soltanto al Sassuolo. Se ne parlassimo a bocce ferme potrei dire che parliamo di un giocatore che ha mostrato grande qualità, ma a me interessa la Cremonese che dovrà sfidare il Sassuolo”

Si aspetta una sfida diversa rispetto a quella di San Siro? “Assolutamente sì, il Sassuolo è una squadra di qualità che si è ulteriormente strutturata dopo il successo dello scorso anno. Dal Genoa è tornato un giocatore con una media gol alta come Pinamonti, in difesa sono arrivati Idzes, Walukiewicz, Candé e a centrocampo Matic, Koné e non solo, oltre ad avere un giocatore straordinario come Berardi che sa come essere determinante. Hanno un’organizzazione difensiva di reparto che non permette di trovare velocità nel gioco, e allo stesso tempo ha grande forza e gamba nella ripartenze. Sarà una partita in cui servirà grande pazienza quando avremo palla e dovremo essere abili a capire che loro hanno qualità non indifferente in ripartenza. Direi che è un match molto interessante, perché sfidiamo un avversario che non ci concederà gli spazi avuti nella scorsa partita”.

Che settimana è stata per i ragazzi? “Più corta, quindi ci siamo concentrati sul recupero per poi preparare la partita. Il tempo necessario c’è stato, i ragazzi hanno lavorato con l’impegno di chi sa che la soddisfazione della scorsa partita è nato dallo spirito e dall’organizzazione che vogliamo avere. Nell’arco di un campionato pregi e difetti si compensano e il reale valore viene fuori, anche nella classifica finale”.

Foto: Instagram Nicola