Nicola: “Coman e Mina assenti contro il Como. Luperto in panchina con Pintus e Vinciguerra”

09/05/2025 | 15:45:23

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha presentato la sfida contro il Como di domani, valevole per la 36esima giornata di Serie A. Il punto sugli infortunati: “A parte Mina che continua nel suo lavoro di recupero, Coman non ci sarà per il problema al tendine che aveva prima di quando è arrivato. Jankto e King hanno avuto un problema alla caviglia mentre portiamo Luperto anche se resta in dubbio, viene con noi ma non è al meglio. Non rischieremo nessuno. Dietro non abbiamo molte altre alternative, per questo individuare la formazione. Verranno con noi Pintus e Vinciguerra”.

FOTO: Instagram Cagliari