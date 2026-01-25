Nicola: “Collocolo ha sentito una fitta, scopriremo nei prossimi giorni l’entità dell’infortunio”

25/01/2026 | 15:28:57

Il tecnico della Cremonese, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Difficoltà nel creare? I primi 10 minuti è così, non siamo riusciti ad avere il tempo giusto nell’uscita in pressione, tant’è che prevedevo già la possibilità di passare a un 4-4-2. Abbiamo pagato dazio su una ripartenza. Fa parte del gioco, si sbaglia, però secondo me dopo la partita con il 4-4-2 la partita l’abbiamo fatta. Il cambio di Collocolo? I minuti ce li aveva ma un conto è l’allenamento e un altro è la partita, ha sentito una fitta e scopriremo nei prossimi giorni l’entità e anche questo è un problema perché non abbiamo alternative lì e stiamo cercando di inventarcele ma questo fa parte del gioco. Fra una settimana finirà il mercato, sappiamo cosa vogliamo fare, bisogna essere lucidi, sereni e tranquilli. Il percorso inizia adesso nelle difficoltà come per le altre”.

Foto: sito Cremonese