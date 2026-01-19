Nicola: “Classico scontro salvezza, con pochi spazi e paura più di perdere che di vincere”

19/01/2026 | 21:31:29

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro il Verona.

Queste le sue parole: “La classica partita da salvezza fra squadre che devono fare più punti possibili, dove magari si ha più paura di perdere che di vincere. Squadre come noi, che avevano qualche problemino come lo abbiamo avuto noi stasera. Ma abbiamo saputo vestire un vestito diverso, con umiltà. Bravissimi i ragazzi, abbiamo interpretato la partita in modo completamente diverso rispetto all’andata, quando siamo andati in grossa difficoltà. Bravi anche i tifosi a darci una grandissima mano, ci servirà fino alla fine”.

La scelta di Terracciano in quel ruolo? “Abbiamo studiato il Verona, che è una signora squadra. Terracciano ci ha permesso di costruire con ampiezza, a quattro. I ragazzi mi sono piaciuti moltissimo, guardo la capacità tattica e la fermezza nelle emozioni, perché è importante riuscire a fare punti anche quando non hai tutte le risorse a disposizione, cosa che vale anche per gli altri”.

Foto: sito Cremonese