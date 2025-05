Nicola: “C’è amarezza, Avremmo voluto almeno un punto”

03/05/2025 | 17:49:12

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko interno contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Rispetto all’andata è stata un’altra partita. Nonostante la terza partita in 5 giorni abbiamo peccato in lucidità. Avremo potuto far male in ripartenza, ma niente. Abbiamo gestito bene le palle inattive, ma letto male le azioni. Peccato, perchè volevamo ottenere almeno un punto. Riprenderemo lunedì per migliorare”.

Foto: sito Cagliari