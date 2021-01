Nicola: “Buona reazione, abbiamo costruito tanto”

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio in extremis raccolto con la Fiorentina, con un gol allo scadere di Belotti.

Queste le sue parole: “Il gioco è stato spezzettato a lungo e non abbiamo più giocato. Non ci siamo imposti. Vogliamo sempre vincere ma bisogna essere lucidi e consapevoli, ho visto una prestazione dei ragazzi che ci hanno provato. Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo alla reazione e alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina. Non ci hanno messo molto in difficoltà, loro hanno un precedente percorso alle spalle rispetto a noi e hanno acquisito identità da più tempo, siamo consapevoli che c’è da migliorare nei tempi e nella gestione delle emozioni. Potenzialmente possiamo fare molto di più, l’atteggiamento l’ho visto però”.

Sugli attaccanti: “La prestazione di Zaza e di Belotti è quella di due attaccanti che si sono messi al servizio della squadra. Belotti, additato come assist-man, è tornato al suo mestiere. Zaza ha servito i compagni, ha preso una traversa importante. Ci sono state giocate tra loro importanti in uno-due con velo”.

Sul mercato: “Sanabria l’ho allenato ma del mercato ne parleremo a fine, ci saranno modi e tempi per spiegare le scelte. La squadra è da completare con giusti innesti, il gruppo ha qualità e con l’alchimia giusta arriveremo al nostro obiettivo”.

Foto: Instagram Torino