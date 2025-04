Nicola: “Buon punto che mantiene il margine sulla zona retrocessione. Gara difficile”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Sapevamo dove venivamo, all’andata avevamo fatto qualcosa in più, ma ci aveva visto pagare dazio. All’andata loro erano più brillanti, per noi era importante capire lo stile di gioco che utilizziamo. Questo to costringe a perdere baricentro, se non hai qualità e velocità, rischi di subire delle contro ripartenze. Direi che è stato importante non subire gol, queste partite a volte non sono belle ma sono importanti per il percorso. Se non giochi con le armi dell’Empoli rischiavi di perdere dazio”

Brutta partita, bellissimo punto? Inoltre grande cornice di pubblico

“Oggi hanno dimostrato il loro attaccamento e noi abbiamo dimostrato quanto ci tenessimo a uscire con dei punti. Sogni sempre di vincere, però bisogna anche rendersi conto di quanto sia difficile emotivamente difficile giocare una partita del genere. Se non hai la forza di avere la partita in pugno, vai in difficoltà. Noi ci abbiamo messo di tutto, come l’ha fatto l’Empoli, e come dovremo fare nei vari scontri diretti”

Quanto può incidere il pareggio sulle prossime gare?

“Io credo che dobbiamo mantenere la mentalità giusta, chi non prova a giocare un certo tipo di partite, non può capire. Tutto si ribalta sul fatto che si possa anche perdere, noi cerchiamo di giocare con lo spirito di fare un gioco che diverta. Oggi forse non c’è stato molto divertimento ma oggi c’è stata una crescita importante, che ha riguardato anche il non subire gol per due partite. Avremo due gare difficili, ma questo vale per tutti”

Sette partite alla fine, quanta pensa possa mancare alla salvezza?

“Non lo so, come dico sempre a me non interessa pensare a una percentuale. Dobbiamo fare dei punti, come gli altri: in ogni caso li devi fare. Non so quanti punti manchino, sette partite non sono poche, concentriamoci sulla prossima”.

