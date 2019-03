Nicola: “Brutta prestazione, abbiamo sbagliato troppo. Merito della Juve, ma…”

Queste le parole di Davide Nicola, tecnico dell’Udinese, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 4-1 in casa della Juve: “Oggi non siamo riusciti a fare molte delle cose che ci eravamo prefissati. La prestazione non ci soddisfa, lo svantaggio dopo un quarto d’ora non ha agevolato la gara. Non siamo stati aggressivi, uscivamo fuori tempo quando organizzavamo il pressing, non siamo stati precisi e coordinati come in altre occasioni. C’è la bravura della Juventus, ma anche demerito nostro. Abbiamo sbagliato troppo. Bilancio della stagione? Parlando della mia gestione, abbiamo usato più moduli e difettato nell’equilibrio. Abbiamo cercato di puntellare le nostre priorità e, a parte la gara di stasera e quella contro la Sampdoria, l’equilibrio lo stavamo ottenendo. Bisogna comunque considerare che molti calciatori sono alla prima esperienza in questo campionato, altri sono out da tempo. Contro squadre di questo rango, però, bisogna fare un passo in avanti”.

