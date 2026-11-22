Nicola: “Bravi per 50 minuti. Questa partita ci deve insegnare tanto”
22/11/2026 | 15:05:04
Le parole del tecnico del Venezia Davide Nicola a DAZN: “Dobbiamo essere coscienti che la partita di oggi serve ad apprendere le dinamiche e capire com’è questa Serie A. Abbiamo fatto cinquanta minuti molto. Adesso dovremo fare più partite possibili di questo livello. Rigiochiamo venerdì, questa partita ci deve insegnare tanto. In alcuni momenti bisogna essere abili a tramutare in gol. Altre volte puoi andare in svantaggio, ma serve forza per restare in partita”.
foto x venezia