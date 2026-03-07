Nicola: “Bondo e Payero potrebbero darci una mano a partita in corso. Provate diverse soluzioni in attacco”

07/03/2026 | 16:15:42

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce: “Bondo e Payero? Questa settimana hanno aumentato i carichi di lavoro, ma potrebbero anche dare una mano a partita in corso. Non è necessario concentrarsi su chi parte dall’inizio o entra a gara in corso, per determinare bisogna stare bene da un punto di vista fisico e mentale. Noi vogliamo fortemente il nostro obiettivo e quella di domani è una partita stimolante che affronteremo con la voglia di dimostrare chi siamo. Mancano undici partite, è il momento dell’azione: siamo arrivati qui per poter raggiungere il nostro obiettivo, è fondamentale essere nel qui ed ora. Mi interessa l’allenamento che abbiamo fatto, domani cercheremo di fare la nostra partita e proporre noi stessi. Attacco? Abbiamo provato diverse soluzioni, stiamo cercando di capire al meglio come opporci”.

Foto: sito Cremonese