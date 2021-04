Nicola Berti: “La vera forza dell’Inter è la mentalità. La squadra può solo crescere negli anni”

In occasione del suo compimento dei 54 anni, l’ex giocatore dell’Inter Nicola Berti ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra sul passato e presente: “I tifosi dell’Inter per me sono emozione pura, abbiamo la fortuna di avere un rapporto speciale. Ho dato tutto per questa maglia, ci sono momenti unici che ho vissuto indossandola, dalla prima partita che feci nell’88, il derby Inter-Milan del trofeo Berlusconi, ricordo che feci questo fallo a Baresi perché volevo farmi conoscere da subito, appena arrivato. Poi le finali di Coppa Uefa con Roma e Salisburgo e Inter Napoli 2-1 a San Siro quando abbiamo vinto matematicamente lo Scudetto dei Record e ho segnato quel gol al volo anche se poi hanno dato autogol di Fusi…”.

Sul presente: “La squadra adesso ha una forza mentale straordinaria perché ha ottenuto questi 11 punti di vantaggio sul campo, con delle prestazioni importanti, frutto di un percorso di crescita. Hanno vinto anche partite difficili, e hanno dimostrato che quando dovevano ottenere i tre punti se li sono presi: quando sei sulla “wave”, sull’onda, e hai questa mentalità allora fai di tutto per rimanere su quest’onda. La cosa più importante è che questa non è una squadra di un anno, ma programmata, che nei prossimi anni può solo crescere perché è organizzata perfettamente. Per parlare di prestazioni recenti, secondo me molto si capisce dall’abbraccio di tutto il gruppo dopo il gol di Darmian contro il Cagliari, una partita difficilissima, c’è qualcosa che si sta creando veramente, in quell’abbraccio rivedo qualcosa dell’Inter del 1988/89, c’è equilibrio e questo è fondamentale”.

Foto: Twitter personale