Nicola Berti: “Credo allo scudetto ma attenzione all’Atalanta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, ha espresso tutta la propria soddisfazione per il cammino in campionato dei nerazzurri di Conte, ammettendo di credere con convinzione allo scudetto: “Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno”, ha detto con la solita ironia Berti che, poi, ha proseguito: “Credo allo Scudetto, ma attenzione alla gara con l’Atalanta“.

Foto: fcinter1908.it