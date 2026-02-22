Nicola: “Baschirotto ne avrà per un po’. La Roma l’ha sbloccata su palla inattiva”

22/02/2026 | 23:23:27

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di Roma: “È chiaro che a nessuno fa piacere perdere, però venire a Roma… insomma, alla fine la Roma l’ha sbloccata su una situazione di palla inattiva, ovviamente la grande fisicità, la grande qualità della Roma ha fatto sì che le palle inattive oggi ci abbiano messo un po’ in difficoltà. Però per 60 minuti io comunque ho visto una squadra organizzata con lo spirito giusto. Forse dobbiamo migliorare ed essere un pochino meno statici su alcune situazioni di calcio piazzato e cercare magari di imparare a riaprire anche la partita o a colpire noi quando serve per poter spostare le dinamiche anche psicologiche di una partita. Fermo restando il fatto che ovviamente venire qua e far punti non è mai facile, ma credo che la Cremonese abbia dimostrato di volerci credere. Ci sono cose da migliorare, ci sarà sempre da migliorare. Questo sembra un leitmotiv, ma è la verità, insomma, è ciò che poi alla fine cerchiamo di fare noi con le nostre squadre. Credo che però, da un punto di vista della pericolosità, qui almeno a Roma, noi il primo tempo non abbiamo creato tantissimo, ma credo che insomma questo sia basso anche per la Roma il primo tempo. Noi abbiamo avuto una situazione che potevamo forse sfruttare meglio con Zerbin, dove abbiamo cercato un cross sul secondo palo, potevamo secondo me sfruttarlo un po’ meglio. Nel secondo tempo, due o tre situazioni da gol le abbiamo create, è chiaro che noi non possiamo creare 10 occasioni da gol a Roma, contro la Roma. Baschirotto ne avrà per un po’, però io credo che Folino oggi abbia dimostrato di avere delle qualità e si sia ben comportato, secondo me. Poi bisogna vedere questa settimana con una settimana in più di allenamento per Bianchetti, insomma, anche per lo stesso Ceccherini”.

foto sito cremonese