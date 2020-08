Nicola: “Avremmo meritato di salvarci un po’ prima. Qui un ambiente speciale”

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ai microfoni di dazn ha commentato la vittoria contro l’Hellas Verona e di conseguenza la salvezza del grifone all’ultima giornata. “Avremmo meritato di salvarci un prima, quello che mi interessa è che la squadra, dopo il mio arrivo, ha totalizzato punti per essere nona in classifica. Non raggiungere l’obiettivo della salvezza sembrava un fallimento. Tutto questo è frutto di tanti mesi di grandissimo impegno. È come se ci fossimo salvati due volte, in un campionato atipico. Che faccio stasera? Abbraccerò mia moglie e i miei figli, che credo non abbiamo passato delle grandi vacanze. Pandev non lo scopro certo io, Goran mi ha detto delle parole bellissime, mi ha ringraziato e per me questa è la cosa più importante. L’ambiente è speciale, non so cosa accadrà, non ho la testa per pensarci. Faccio poi i complimenti al Lecce che è stato sempre qui con noi, hanno fatto un gran lavoro a prescindere dal risultato”.

Foto: twitter Genoa