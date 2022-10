Nicola annuncia: “Sarà una gioia avere Ribery nel mio staff”

Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa l’importante sfida di domani contro lo Spezia, poi l’allenatore della Salernitana si è soffermato su Ribery. “Sappiamo tutti cosa abbia rappresentato Franck per il calcio e per la Salernitana. Resterà qui, sotto un’altra veste e per me è una gioia. Averlo all’interno del mio staff è un piacere, avrebbe potuto decidere di fare altro in qualsiasi parte del mondo e invece ha accettato di restare qui. Sarà un collaboratore a 360 gradi, Ribery è un potenziale allenatore per personalità e capacità di leggere i momenti. Spero che già domani possa essere al mio fianco in panchina”.

Foto: sito ufficiale Salernitana