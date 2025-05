Nicola annuncia: “A Napoli non ci sarà Caprile”

22/05/2025 | 13:00:09

Davide Nicola ha presentato in conferenza stampa Napoli–Cagliari in programma domani sera al “Maradona”. “Cinque giorni sono sufficienti per preparare una partita. Affronteremo una squadra di grande valore, faremo del nostro meglio. È una gara importante per noi, sappiamo la storia che c’è dietro. Il Cagliari farà la partita che abbiamo preparato. Non ci saranno Gaetano e Caprile, Zortea sta facendo un’ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara. Il mio futuro? Voglio creare qualcosa con il Cagliari, ma se ne parlassi non sarei concentrato sulla gara di domani. Quando si dice che il Cagliari si sarebbe potuto salvare prima, sono io da professionista che faccio gli stessi discorsi. Ma un campionato così tranquillo ha dimostrato il valore del Cagliari, bisogna avere l’ambizione di migliorare. La gente non va presa in giro, se si vuole migliorare bisognerà fare scelte diverse”.

Fonte: Instagram Nicola