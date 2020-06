Nicola: “Alla ripresa sarà come giocare un Mondiale. Rischio infortuni? Siamo professionisti”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in vista della ripartenza del campionato di Serie A: “Timore di infortuni o al tema della sicurezza? Siamo professionisti. E chi fa questo lavoro a certi livelli deve mostrarsi all’altezza: servirà un periodo di adattamento, ma, poi, riprenderemo il vecchio discorso. Stadi vuoti? Noi giochiamo sentendo il calore dei tifosi e farlo senza non è la stessa cosa: ce ne siamo accorti a San Siro contro il Milan prima della lunga sospensione. Ma, come dicevo prima, se sei un professionista hai l’obbligo di farti trovare pronto ad ogni situazione: non dimentichiamoci mai che il calcio è passione e dal 20 giugno dovremo ritrovare quella che avevamo da ragazzini. Gli orari della ripresa? Sembrerà un Mondiale. Oggi ci sembra tutto molto strano e a qualcuno tutto molto complicato: io credo che dalla necessità possano nascere delle opportunità: chissà se certe cose non ce le porteremo in futuro”, ha chiuso Nicola.

Foto: Twitter ufficiale Genoa