Nicola: “Abbiamo un’idea precisa, siamo qui per giocare la nostra partita”

A pochi minuti dall’inizio della partita tra Atalanta e Cagliari, a parlare è stato Davide Nicola. Queste le parole del tecnico ai microfoni di DAZN: “Quando incontri squadre di questo calibro è sempre il momento migliore. Ti permette di misurarti contro una realtà consacrata, ha grande qualità e ti porta a fare un miglioramento. Abbiamo un’idea precisa, siamo venuti qui per giocarci la nostra gara. Tanti ex Atalanta? C’è per loro la gratificazione di incontrare una squadra che gli ha permesso di giocare nel calcio che conta. C’è una maglia da difendere che è la nostra”.

FOTO: Twitter Nicola