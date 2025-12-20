Nicola: “Abbiamo recuperato il punto di Torino. Vazquez? Equilibri fondamentali, vorrei gratificarlo”

20/12/2025 | 20:42:12

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Lazio: “Non mi ritengo specialista di nulla, la mia esperienza è legata a squadre con obiettivi non di prima fascia. Sto ottenendo tantissimo dalla Cremonese. A prescindere dal punto raccolto, oggi è importante riconoscere l’ottima partita fatta e capire che bastava un episodio per non ottenere nulla. Venire a Roma contro la Lazio che ha nove clean sheet in in sedici giornate e fare una fase difensiva così coraggiosa e una fase offensiva in grado di mettere in difficoltà la Lazio ci gratifica. Abbiamo recuperato il punto di Torino. Vazquez? Oggi non è entrato ma l’ho sempre impiegato. Mi piacerebbe gratificarlo facendolo giocare dal primo minuto. Se troveremo il modo giusto per far coesistere più giocatori di qualità sono il primo a esserne felice. Non possiamo non rispettare certi equilibri”.

Foto: sito Cremonese