Nicola: “Abbiamo pagato la qualità dell’Inter, i ragazzi hanno dato tutto”

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo pagato la qualità dell’Inter ma la partita era stata impostata per alzare le pressioni. I ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella. La squadra ha giocato per fare punti, senza nessun timore reverenziale però la qualità dell’Inter non è di poco conto. Salvezza? Dovremo sudarcela fino all’ultimo, non sono scontento della prestazione stasera perché i ragazzi hanno dato tutto. Per noi non cambia nulla, sappiamo che le prossime partite saranno importantissime. Pandev? Per noi è un giocatore importante, ma non può sempre giocare novanta minuti. Cerchiamo di dosarne l’impiego perché ci sono tante partite ravvicinate.”

Foto: twitter Genoa