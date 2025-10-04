Nicola: “Abbiamo fatto il possibile, dobbiamo leggere meglio certe situazioni”

04/10/2025 | 20:39:07

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con l’Inter: “Abbiamo giocato contro una squadra che l’anno scorso ha fatto una finale di Champions, noi i playoff di Serie B per altro senza tutti gli effettivi. Molti giocatori che sono entrati mi hanno dato delle buone risposte, l’Inter ha meritato di vincere ma a me importava che la mia squadra rimanesse in partita il più possibile. Contro avversarsi con questa qualità abbiamo cercato di fare il possibile, siamo riusciti a fare anche goal e dobbiamo cercare di stare sempre in partita e questo tipo di partite ci aiutano a capire il valore del campionato. Andiamo avanti sapendo di aver perso contro una squadra che è molto forte. Dobbiamo sapere che quando incontriamo squadra così le dobbiamo leggere e stiamo cercando di farlo, alla fine sono anche contento perché abbiam trovato un goal al fronte di un’azione importante. Bisognerà insistere e capire che non si potrà sempre dominare il gioco e dobbiamo imparare a difenderci con intelligenza”.

FOTO: Sito Cremonese