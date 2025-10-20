Nicola: “Abbiamo fame ed entusiasmo. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni”

20/10/2025 | 23:55:51

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo il pareggio contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Le statistiche dopo sette giornate sono relative, io cerco di sfruttare con semplicità le caratteristiche dei nostri giocatori e, in questo periodo, le cose stanno andando bene. In generale mi piace il fatto che stiamo dando spazio a giovani, magari italiani, che hanno la possibilità di fare una bella carriera. Noi dobbiamo salvarci e abbiamo puntato su ragazzi che hanno fame e meno giovani che hanno fuoco e ardore. Terracciano braccetto? Secondo me è nato per fare quel ruolo lì. Sicuramente può fare bene il terzino fluidificante, ma in una difesa a tre ha tutto per dare un grosso contributo. Io mi concentro sul collettivo. La Cremonese, come club e come tifoseria, si è data un obiettivo: scegliere gente convinta di partecipare ad un’avventura tutt’altro che scontata. Siamo una neopromossa che, pur avendo preso gente di categoria, ha tanti esordienti. Barbieri è alla sua quinta presenza, Vandeputte non aveva mai fatto la A. Siamo consapevoli di avere un bel gruppo, con margini di crescita, e gli esperti li guideranno con l’umiltà di Baschirotto o con la qualità di Sanabria, Vardy e Vazquez. Il percorso non sarà semplice, ma siamo contenti di aver messo tanti punti in cascina. La prestazione di oggi è stata molto positiva, con sacrificio e voglia di vincerla fino alla fine”.

Foto: sito Cremonese