Nicola: “Abbiamo concesso poco. Poi c’è mancato quel qualcosa anche per poterla vincere”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “All’andata forse meritavamo qualcosa in più, oggi non abbiamo creato come all’andata, ma abbiamo impedito all’Atalanta di fare ciò che abitualmente crea. La squadra ha fatto una gara attenta, di alto livello. Oggi avremmo potuto di cercare di far ancor più male all’Atalanta, quello che mi è piaciuto oggi è che ognuno ha fatto ciò che doveva fare. Abbiamo mantenuto il palleggio, forse avremmo dovuto velocizzare quando trovavamo gli spazi alle spalle. Fare un punto in questi contesti è importante”.

Vi siete staccati dalla zona più difficile della classifica.

“Trovarsi due posizioni più alte cambia poco, sicuramente vedere che le prestazioni producono risultati dà forza e stimolo, ma allo stesso tempo siamo navigati, una partita e mezza di vantaggio non vuol dire nulla. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.

La continuità dei risultati la rende soddisfatto?

“Statisticamente vi dico che chi lotta come noi per questo obiettivo perde dalle 18 alle 20 partite a campionato. Poi la continuità significa prendere anche più consapevolezza. Non c’è un rimpianto, abbiamo fatto il massimo di ciò che potevamo fare”.

