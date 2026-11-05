Nicola: “A Yeboah chiedo la capacità di coordinarsi con il suo partner d’attacco. Il pubblico dovrà darci una mano”

05/11/2026 | 13:58:58

Davide Nicola presenta la sfida contro l’Udinese, in programma venerdì alle 20:45.

Sull’Udinese: “L’Udinese è una squadra che da 30 anni è in A, ora è in lotta per il nostro obiettivo ma è strutturata in un certo modo. Il Venezia cercherà di capire come può giocare per creare problemi, limitando gli avversari”.

Su Yeboah: “Io a lui chiedo, come a tutti gli altri, la capacità di coordinarsi con l’attaccante di riferimento, di smarcarsi fra le linee. Sono molto contento di lui e degli altri”.

Sulla capacità di allenare i fuorigioco: “Si piò allenare, sì, ma è poi il momento da ricreare in allenamento che ti permette di allenarlo. Non solo si piò allenare, ma bisogna farlo”.

Su Correia: “Vorrei portarlo, ha già fatto due allenamenti con noi, almeno rientra nel gruppo squadra per respirare l’odore del campo, magari dopo la sosta rientrerà al meglio”.

Sulla spinta del pubblico: “Mi aspetto che la gente ci dia una grande mano, domani potenzieremo tutti le corde vocali. Dovremo saper leggere la partita, capendo quando serve accelerare e quando avere pazienza”.

Foto: Sito Venezia