Nicola: “A un certo punto avremmo rosicato anche solo per un punto, giusto essere arrabbiati”

07/11/2025 | 23:23:34

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha analizzato a Sky Sport la sconfitta contro il Pisa: “È giusto provare rabbia dopo aver perso questo tipo di partita. Abbiamo giocato con costruzione, convinzione e personalità. A tratti abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo anche avuto occasioni importanti. Sperimentiamo questo tipo di rabbia, dobbiamo accettare anche questa sconfitta. Per me oggi a un certo punto avremmo rosicato anche a prendere un solo punto. Però ripeto: sperimentiamo anche questo tipo di rabbia. Noi ora abbiamo due attaccanti e mezzo di ruolo: Vazquez ti crea più superiorità numerica a centrocampo, per questo non riesci ad avere due attaccanti vicini. Cerchiamo però in questo periodo di recuperare energie, di dosare le forze. Però abbiamo fatto bene anche con questa soluzione un po’ diversa rispetto al solito. E poi devo poter contare su tutti. Stasera ai numeri avremmo meritato almeno un punto. Siamo pur sempre neopromossi, statisticamente le neopromosse vincono circa dieci partite. Noi cerchiamo di crescere individualmente e poi vogliamo anche fare un gioco che gratifica i nostri tifosi. In certi momenti serve essere pratici, stasera avremmo dovuto esserlo”.

foto sito cremonese