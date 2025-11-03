Nico Williams, il trattamento non funziona: possibile operazione per la pubalgia

03/11/2025 | 10:55:45

Secondo quanto riportato da Sport, il trattamento conservativo, con riposo e fisioterapia, seguito da Nico Williams per curare la pubalgia, non sta funzionando. Lo staff medico dell’Athletic Bilbao starebbero dunque considerando la possibilità di sottoporre l’esterno ad un intervento per curare la pubalgia che lo sta tenendo più fuori che dentro il campo di gioco. Se si dovesse ricorrere al bisturi, lo spagnolo resterebbe ai box per circa tre mesi.

Foto: Instagram Nico Williams