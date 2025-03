Nico Williams carica l’Athletic: “La finale di Europa League si gioca in casa nostra. Vogliamo arrivarci e vincerla”

Intervistato dall’Equipe, Nico Williams, stella dell’Athletic Bilbao, ha parlato delle ambizioni del club basco.

Queste le sue parole: “La finale di Europa League si gioca a San Mamés. Cercherò di portare l’Athletic verso la vittoria, come ho sempre fatto. Gioco al club da quando ho 11 anni, quindi sono passati undici anni. Poter sollevare un trofeo con il club che ami, che ti ha dato tutto, non c’è niente di paragonabile. Sono molto felice di averlo potuto fare la scorsa stagione (in Coppa del Re). La squadra è in una forma incredibile e lo stadio lo sarà altrettanto. Combatteremo fino alla fine, come sempre, con molta voglia”.

Williams ha poi parlato del suo modo di giocare “Tutti gli allenatori che ho avuto conoscono il mio potenziale nell’uno contro uno. Credo che sia la mia forza. Sono anche un giocatore che porta via l’uomo ed è quello che sto imparando in questo momento: non solo dribblare. Ma ci provo sempre perché credo che sia la mia arma. Spesso creo una superiorità, cerco di fare in modo che i miei compagni di squadra si ritrovino liberi. Per esempio, il Valverde mi dice di sfidare sempre l’avversario, che funzionerà, mi dà quella fiducia di cui ogni giocatore ha bisogno e ne sono molto felice”.

