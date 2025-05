Nico-Vlahovic, la Juve cala il bis all’Udinese. E difende il quarto posto

18/05/2025 | 22:55:07

La Juventus mantiene il quarto posto: 2-0 all’Udinese. Pronti-via e la Juve è già nella metà campo dell’Udinese. All’8′ Nico Gonzalez lancia Conceicao (prima volta da titolare agli ordini di mister Tudor) che sfrutta la sua velocità, entra in area e serve all’indietro Locatelli; il capitano della Juve calcia in porta di prima intenzione e sfiora il palo. Altra palla gol locale dopo appena due minuti: lancio in profondità di Locatelli per Kolo Muani, che controlla bene ma si lascia ipnotizzare da Okoye che devia in corner. L’Udinese intanto perde per infortunio Kamara, che al 29′ lascia spazio a Zemura, poi sul fronte opposto continua l’assalto della Vecchia Signora. Ripartenza apparentemente micidile dei bianconeri. che al 35′ arrivano alla conclusione con Cambiaso: Okoye respinge in corner. La palla gol più ghiotta, sempre della Juve ovviamente, arriva infine al 47′, quando un tiro di Nico Gonzalez trova la parata non impeccabile del portiere avversario e va a sbattere sul palo. Niente da fare per la squadra di Tudor, che deve dunque andare al riposo sullo 0-0. Il copione della ripresa è pressoché lo stesso del primo tempo: la Juve fa la partita e l’Udinese si chiude dietro, senza quasi mai affacciarsi nella metà campo avversario se non attraverso qualche contropiede. Tutto cambia al 62′, quando Solet ferma Conceicao con una spallata, ma poi eccede in sicurezza in area e viene recuperato a sua volta da Nico Gonzalez. Yildiz pulisce la palla e lo stesso argentino scocca un sinistro che significa 1-0. Tudor getta nella mischia Vlahovic e il serbo risponde presente all’88’. Contropiede perfetto dei bianconeri, con Yildiz che prende palla a metà campo e poi serve il compagno. La sassata di Vlahovic in diagonale non lascia scampo a Okoye e gli consente di tornare a esultare dopo ben 84 giorni, oltre a porre anzitempo la parole fine sulla notte dello Stadium.

Foto: Instagram Juve