Nico Paz: “Voglio alzare l’asticella rispetto allo scorso anno. Le pressioni esterne non mi toccano”

22/07/2025 | 19:35:07

Dal ritiro di Bormio, Nico Paz ha parlato a Sky Sport mettendo a fuoco le ambizioni personali e di squadra per la nuova stagione: “Mi sono goduto le vacanze con tranquillità, sapevo che certe situazioni non dipendono da me. Ora sono qui, felice e con tanta voglia di cominciare. Ci aspetta una stagione importante, vogliamo crescere, ottenere risultati e dimostrare il nostro valore. La squadra c’è, lo staff è fantastico, e siamo tutti motivati”. Paz, che nella scorsa stagione ha sorpreso molti per rendimento e maturità, ha poi aggiunto: “Un anno fa venivo dalla terza serie spagnola e il Como era una neopromossa. Ora è tutto diverso, ma per me in campo contano solo il divertimento e la voglia di fare bene. Voglio segnare, fornire assist e alzare l’asticella rispetto allo scorso anno. Le pressioni esterne non mi toccano”.

Foto: Instagram Paz