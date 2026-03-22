Nico Paz: “Vittoria da grande squadra, mi sto divertendo molto”

22/03/2026 | 15:43:59

La stella del Como, Nico Paz, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Pisa per 5-0.

Queste le sue parole: “Per me è speciale fare gol in questo stadio, perché i tifosi sono perfetti con noi e sono tanto felice anche per Diao che ci è mancato tanto. Dobbiamo fare bene tutte le partite e alla fine vedremo dove siamo. Io mi diverto tanto, oggi abbiamo giocato come una grande squadra: siamo tanti giocatori di qualità”.

Foto: sito Como