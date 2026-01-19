Nico Paz: “Una delle nostre migliori partite. Felice della prima doppietta in Serie A”

19/01/2026 | 23:14:17

Nico Paz ha vinto il premio di migliore in campo di Lazio-Como. L’argentino ha così parlato a Dazn a fine gara: “Prima doppietta, dobbiamo continuare così facendo una grande partita su un campo difficile. Per me è stata una delle migliori partite, abbiamo giocato come una grande squadra. Dobbiamo continuare così”.

Sogno Europa più vicino? “Pensiamo solo a fare bene tutte le partite”.

Foto: sito Como