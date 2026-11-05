Nico Paz strega l’Europa: è il giocatore con più gol/assist in questa Champions

05/11/2026 | 10:18:58

Grazie al gol del momentaneo 0-3 e ai due assist per Da Cunha e Douvikas, Nico Paz è diventato, nella straordinaria vittoria per 9-1 in casa del Lens, il giocatore con più gol/assist in questa Champions League. Il futuro numero 10 della Nazionale argentina è salito a quota 3 gol e 5 assist, mettendosi alle spalle Douvikas (6 gol e 1 assist), Kane (4 gol e 3 assist) e Lamine Yamal (3 gol e 4 assist).

Foto: X Como