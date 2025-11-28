Nico Paz: “Stiamo facendo grandi cose. Siamo sulla strada giusta”

28/11/2025 | 23:23:52

Nico Paz, stella del Como, MVP della gara contro il Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la partita.

Queste le sue parole: “Io provo a fare gol e assist in tutte le partite. Voglio aiutare la squadra, lavorare tanto in difesa e in attacco. Sono felice di poter dare il mio contributo. Dobbiamo continuare così, perché siamo sulla strada giusta”.

Sul gol di Alberto Moreno: “Dimostra sempre di essere uno dei migliori, sono contento di giocare con lui”.

Sulle sue ottime condizioni: “Sento tanta fiducia per come giochiamo e per come ci spingono i nostri tifosi, questo mi fa giocare bene. Avanti così”.

Foto: sito Como