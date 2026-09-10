Nico Paz: “Serata storica, sono rimasto per notti come questa. Io esterno? Non so dove ho trovato le energie”

10/09/2026 | 23:17:11

Nico Paz ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Lipsia: “Serata storica, partita incredibile. Siamo felici per la gara che abbiamo fatto. Sono rimasto per queste notti, pensavo che qui fosse il luogo in cui sarei cresciuto di più. Penso di aver fatto la scelta giusta e sono felice di averla fatta. Io esterno? Dovevo farlo perché la partita era così, eravamo 3-1 e dovevamo difendere. Non so da dove ho preso energia e ho difeso tutto quello che ho potuto. Era una partita difficile, io sempre uomo a uomo con il 27. Non era facile, non ho ricevuto tante palle da solo. Ho fatto quello che ho potuto”.

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