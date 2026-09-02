Nico Paz: “Rimanere a Como la scelta giusta. Voglio crescere e migliorare”

02/09/2026 | 22:49:53

Nico Paz, stella del Como, ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio 2026.

Le sue parole: “Ho fatto la scelta giusta per il mio momento, per la mia carriera. Qua a Como sono felice, i tifosi mi amano e Cesc si fida tanto di me, voglio stare qui un altro anno per fare una bellissima stagione, ho tanta voglia di giocare in Champions”. L’addio alla Nazionale di Messi come l’hai vissuto? “Un giorno tristissimo, lascia l’Argentina il miglior giocatore della storia, per me è stato un sogno giocare con lui”.

Foto: sito Como