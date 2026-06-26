Nico Paz resta al Como. Operazione da 60 e recompra da 80 per il Real

26/06/2026 | 14:35:38

Nico Paz resta al Como. Avevamo solo avvertito ieri: operazione difficile, riflessioni in corso, ma fino a lunedì 30 giusto aspettare. Perché il Como ha una società forte, ricca, che deve guardare certi paletti, poi tirerà le somme. La missione del direttore sportivo Ludi a Madrid è stata decisiva perché ha portato al risultato. Il Como spenderà 60 milioni, il Real avrà un diritto di recompra da 80 milioni per l’estate successiva e solo per un anno. Se non la esercitasse, Paz sarebbe al 100 per 100 un calciatore del Como. Mancano solo le firme, ma la strada è tracciata. Con tanti saluti a chi ieri lanciava bufale di tutti i tipi, sul satellite e su “YouTube”, della serie “Inter, al via l’operazione Nico Paz”. E sui quotidiani sportivi un passaparola. Quando il Como non aveva ancora deciso di uscire dalla corsa, anzi…

Foto: Nico Paz