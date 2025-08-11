Nico Paz: “Messi il mio idolo. Il CT Scaloni ha scelto bene. E sul ritorno al Real…”

11/08/2025 | 11:00:31

Il calciatore del Como, Nico Paz, si è raccontato in una lunghissima chiacchierata al quotidiano spagnolo Sport. Di seguito un estratto dell’intervista. Sul suo idolo d’infanzia: “Fin da piccolo il mio idolo è sempre stato Leo Messi, in gran parte per l’influenza della mia famiglia, che è argentina, quindi fin da bambino seguivo molto la nazionale. Già da ragazzino guardavo tutte le partite”. Sull’anticipo del CT Scaloni a scapito della Spagna: “Ha preso una buona decisione e ne sono contento. La nazionale mi incoraggia, si prende cura di me, mi dà buoni consigli e mi sostiene in tutto e per tutto. La verità è che sono molto felice di far parte della nazionale argentina. È un grande orgoglio”. Il Real Madrid per Nico Paz: “È il club che mi ha dato tutto. Mi ha dato l’opportunità di crescere, dove ho debuttato da professionista e dove ho trascorso metà della mia vita. Gli sono molto affezionato”. Sull’avventura al Como: “Sono felice. Stiamo formando una buona squadra, con uno staff valido e in una città e un ambiente molto belli. Non potrei chiedere di più per ora”. Sul premio di miglior giovane della Serie A: “Ha significato molto. Pensa un po’. Sono passato dall’essere nelle giovanili e non essere ancora un professionista, a giocare in una squadra di massima serie, giocare tutte le partite e vincere anche quel premio. È stato un passo nella mia carriera che non mi aspettavo di fare così presto”. Il momento più felice delle sua carriera: “La verità è che ne ho molti, fortunatamente. Direi che i due più felici sono stati il gol in Champions con il Real Madrid contro il Napoli. È stato un momento incredibile, qualcosa che sognavo da quando sono entrato nel club: essere in prima squadra, poter giocare e anche segnare un gol in Champions League. E poi il debutto con la nazionale argentina. Non solo per il debutto, ma anche per Messi, la sua tripletta, l’assist che gli ho dato… È una persona molto gentile. Gli ho solo dato la palla e lui non smetteva di indicarmi, di ringraziarmi. Quella notte non sono riuscito a dormire”. Sul possibile ritorno al Real: “Non si può mai sapere. Sono concentrato sul Como, che è dove devo stare. Sono molto contento ed entusiasta. Non ho idea di cosa mi riserverà il futuro, non so nemmeno cosa farò domani”. Il suo più grande obiettivo: “In questo momento il mio sogno è giocare i prossimi Mondiali, l’anno prossimo, e sto lavorando ogni giorno per riuscirci. Per farlo devo dare il meglio con il club . Voglio fare del mio meglio con il Como. È un anno cruciale e sono molto entusiasta, non vedo l’ora che arrivi la prima giornata di campionato”.

Foto: Instagram Nico Paz