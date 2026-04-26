Nico Paz rassicura dopo la botta subita in Genoa-Como: “Tutto perfetto”

26/04/2026 | 21:21:11

Nico Paz rassicura tutti sui social dopo lo spavento in Genoa-Como: “Tutto perfetto” e pollice verso l’alto. Arriva direttamente dal profilo Instagram di Nico Paz il messaggio che tutti i tifosi del Como stavano aspettando. L’argentino, scontratosi di testa con Alessandro Marcandalli intorno al 30′, si è lamentato di non vederci bene dall’occhio destro nel finale del primo tempo. Una situazione che ha portato Fabregas a sostituirlo nel corso dell’intervallo.

foto insta nico paz